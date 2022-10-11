Гірничорудна компанія призупинила виробництво на Полтавщині через пошкодження електромереж

Гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово призупинила виробництво на своїх підприємствах у Полтавській області через пошкодження електроенергетичної інфраструктури російськими обстрілами. Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, передає «Інтерфакс-Україна».



«Наразі інженери проводять оцінку збитків, завданих електроінфраструктурі, та оцінку періоду простою виробництва у зв'язку з проведенням ремонтних робіт», – зазначили у компанії.



Зазначається, що ніхто із співробітників не постраждав.



«Обмежене електропостачання доступне на підприємствах групи, яким надається пріоритет для критично важливого обладнання, необхідного для основних послуг та місцевих громад», – йдеться у повідомленні.



У компанія підкреслили, що зараз мають достатній обсяг продукції, яка знаходиться в дорозі, або на складах, для задоволення очікуваних обсягів продажу, за умови, що логістичні коридори залишаються доступними.



Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Єристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.