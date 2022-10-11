Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00

Правительство Украины просит граждан во вторник также ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Также в часы пик – с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы», - обратился премьер.



Шмыгаль рассказал, что 10 октября потребление электроэнергии снизилось в среднем на 10%.



Также в связи с необходимостью восстановить поврежденную критическую инфраструктуру, в некоторых регионах, по его словам, будет применяется график отключений электроэнергии.



Он рассказал, что вчера из-за ракетных обстрелов было обесточено 3,9 тысяч населенных пунктов. На данный момент энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в 3,8 тысяч населенных пунктах.



«Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью заживлены Харьков и Харьковская область. Продолжаются восстановительные работы по обеспечению энергопитания центральных регионов и Киева. Их планируется завершить в течение нескольких дней», - написал Шмыгаль.



В то же время, премьер отметил, что Россия не останавливается в своих попытках разрушить энергетическую инфраструктуру Украины.