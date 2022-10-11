Українців закликали обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00

Уряд України просить громадян у вівторок також обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Сьогодні ми також проситимемо обмежити споживання електроенергії. Також у години пік – з 17:00 до 23:00 просимо не включати енергоємні прилади: електроплити, електрочайники, електроінструменти, обігрівачі та кондиціонери, духовки та праски, мікрохвильові печі, кавоварки, пральні та посудомийні машини. Це дуже важливо для стабільної роботи нашої енергосистеми», – звернувся прем'єр.



Шмигаль розповів, що 10 жовтня споживання електроенергії знизилося загалом на 10%.



Також у зв'язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру, у деяких регіонах, за його словами, буде застосований графік вимкнення електроенергії.



Він розповів, що вчора через ракетні обстріли було знеструмлено 3,9 тисяч населених пунктів. На даний момент енергетикам та рятувальникам вдалося відновити електропостачання у 3,8 тисячі населених пунктах.



«Стабілізовано постачання електрики в західних областях, практично повністю загоєно Харків та Харківську область. Продовжуються відновлювальні роботи щодо забезпечення енергоживлення центральних регіонів та Києва. Їх планується завершити протягом кількох днів», – написав Шмигаль.



Водночас прем'єр зазначив, що Росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.