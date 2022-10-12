«Укрэнерго» призывает ограничить потребление электричества не только вечером, но и утром

Компания «Укрэнерго» призвала потребителей ограничить использование электроприборов не только в вечерние пики, но и утром. Об этом сообщается в Telegram компании.



«Мы не призываем не включать свет и электроприборы весь день, но просим относиться к электропотреблению здраво утром – с 8 до 11 часов и вечером – с 17 до 23», – говорится в сообщении.



«Укрэнерго» объясняет это тем, что сегодня уже с 8:00 утра Украина потребляет на 6% больше электроэнергии, чем вчера.



«Сейчас главная причина ограничений потребителей – необходимость снизить нагрузку на магистральные сети, чтобы у ремонтников «Укрэнерго» было время отремонтировать оборудование, поврежденное мощными ракетными обстрелами. Следовательно, чем больше будет потребление, тем больше будет ограничений», – говорится в сообщении.



В «Укрэнерго» призывают потребителей не включать днем ​​одновременно несколько мощных электроприборов, а утром и особенно вечером, когда больше всего потребления, свести к минимуму пользование электричеством.



В компании добавляют, что наименьший уровень потребления электроэнергии – ночью, поэтому тогда лучше пользоваться обогревателями, стиральными машинами, включать бойлеры, посудомойки и другие энергозатратные приборы.