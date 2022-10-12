«Укренерго» закликає обмежити споживання електрики не лише увечері, а й уранці

Компанія «Укренерго» закликала споживачів обмежити використання електроприладів не лише у вечірні піки, а й уранці. Про це повідомляється в Telegram компанії.



«Ми не закликаємо не включати світло та електроприлади весь день, але просимо ставитися до електроспоживання економно вранці – з 8 до 11 години та ввечері – з 17 до 23», – йдеться у повідомленні.



"Укренерго" пояснює це тим, що сьогодні вже з 8:00 ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора.



«Наразі головна причина обмежень споживачів – необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники "Укренерго" мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужним ракетним обстрілом. Отже, що більше буде споживання, то більше буде обмежень», – йдеться у повідомленні.



В «Укренерго» закликають споживачів не включати вдень кілька потужних електроприладів, а вранці і особливо ввечері, коли найбільше споживання, звести до мінімуму користування електрикою.



У компанії додають, що найменший рівень споживання електроенергії – уночі, тому тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, включати бойлери, посудомийки та інші енерговитратні прилади.