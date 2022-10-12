В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, закрытых во время тревоги

В Киеве спасатели будут срезать замки с укрытий, если балансодержатели не будут открывать их во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.



«Городские власти напоминают, что все укрытия, относящиеся к фонду защитных сооружений, должны быть открыты и доступны жителям во время воздушной тревоги. Именно эти объекты отмечены на карте укрытий, опубликованной на сайте КГГА. Балансодержатели должны круглосуточно обеспечивать доступ населения к укрытиям гражданской защиты во время сигналов о воздушной угрозе», — подчеркнули в КГГА.



Там добавили, что если укрытия будут оставаться закрытыми во время тревоги, то спасатели вместе с полицией будут срезать замки, чтобы предоставить доступ жителям в защитные сооружения.



«Если дверь указанного на карте укрытия закрыта во время воздушной тревоги, жители могут позвонить спасателям или в полицию по номерам "101" или "102". Тогда замки на дверях просто срежут, чтобы люди были в безопасности», — сообщили в КГГА.



Отмечается, что такой опыт уже есть: власти периодически получают жалобы на закрытые укрытия и реагируют соответственно.