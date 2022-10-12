У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, закритих під час тривоги

У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.



«Міська влада нагадує, що всі укриття, що належать до фонду захисних споруд, мають бути відкриті та доступні мешканцям під час повітряної тривоги. Саме ці об'єкти зазначені на карті укриттів, опублікованій на сайті КМДА. Балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту за сигналів про повітряну загрозу», — наголосили у КМДА.



Там додали, що якщо укриття залишатимуться закритими під час тривоги, то рятувальники разом із поліцією зрізатимуть замки, щоб надати доступ мешканцям до захисних споруд.



«Якщо двері вказаного на карті укриття зачинені під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або до поліції за номерами "101" або "102". Тоді замки на дверях просто зріжуть, щоб люди були у безпеці», — повідомили у КМДА.



Зазначається, що такий досвід вже є: влада періодично отримує скарги на закриті укриття та реагує відповідно.