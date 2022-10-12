У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, закритих під час тривоги

12 жовтня 2022, 16:31

У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, закритих під час тривоги

У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, якщо балансоутримувачі не відкриватимуть їх під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Міська влада нагадує, що всі укриття, що належать до фонду захисних споруд, мають бути відкриті та доступні мешканцям під час повітряної тривоги. Саме ці об'єкти зазначені на карті укриттів, опублікованій на сайті КМДА. Балансоутримувачі мають цілодобово забезпечувати доступ населення до укриттів цивільного захисту за сигналів про повітряну загрозу», — наголосили у КМДА.

Там додали, що якщо укриття залишатимуться закритими під час тривоги, то рятувальники разом із поліцією зрізатимуть замки, щоб надати доступ мешканцям до захисних споруд.

«Якщо двері вказаного на карті укриття зачинені під час повітряної тривоги, мешканці можуть зателефонувати рятувальникам або до поліції за номерами "101" або "102". Тоді замки на дверях просто зріжуть, щоб люди були у безпеці», — повідомили у КМДА.

Зазначається, що такий досвід вже є: влада періодично отримує скарги на закриті укриття та реагує відповідно.

Читайте також:

Укриттями забезпечено 41% українських шкіл — МВС

Ще за темою

Місця
Київ
Інше
Війна Укриття

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
08:41
Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай
00:35
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
23:46
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
22:46
Запорізьку АЕС поки що неможливо приєднати до енергосистеми РФ — «Росенергоатом»
19:55
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух
17:23
У Донецьку під обстріл потрапила Путилівка, є поранені
16:36
Через вибух на Кримському мості загинули четверо, зокрема суддя з Москви — росЗМІ
Всі новини
17:37
У Лимані викрито депутата від «ОПЗЖ», який співпрацював з окупантами — СБУ
17:22
У Росії заарештували українця за звинуваченням у підготовці теракту в Нижньому Тагілі
17:02
Студентів-переселенців переведуть у вишах на бюджет
16:31
У Києві рятувальники зрізатимуть замки з укриттів, закритих під час тривоги
16:18
«Укренерго» закликає обмежити споживання електрики не лише увечері, а й уранці
16:10
«Донецькоблгаз» розпочав запуск природного газу до розподільчих мереж
15:59
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що мешканці мають отримати СНІОР
15:40
Прокурори розпочали розслідування обстрілу ринку в Авдіївці
15:36
«ДНР»: У Донецьку та Макіївці поранено двох мирних жителів
15:30
У Святогірську після деокупації запрацював перший банкомат
15:04
ЄС готує рішення про невизнання закордонних паспортів РФ, які видають на окупованих територіях України та Грузії
14:06
Понад 120 тіл ексгумовано на деокупованих територіях Донеччини
14:02
5 млрд євро та 5,8 млрд доларів: Україна розраховує на допомогу від США, ЄС та МВФ
13:47
Сервісний центр МВС працює в регіонах, де немає перебоїв зі світлом
13:23
Вранці на півдні України ЗСУ за 18 хвилин збили чотири вертольоти армії РФ
Всі новини
ВІДЕО
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
12 жовтня, 00:35
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
11 жовтня, 23:46
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама