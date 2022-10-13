Оккупанты в Сватовском районе минируют мосты и укрепляются — Гайдай

Российские оккупанты укрепляются в Сватовском районе Луганской области, минируют мосты, а также перебрасывают туда резервы. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его информации, в Сватово оккупанты включают связь периодически, позвонить же по телефону в этом районе местным жителям удается забравшись на холмы.



Также он рассказал, что оккупанты усиливают контроль на границе РФ и Луганской области, что не нравится местным жителям.

«А еще на фоне сообщений о массовом выезде с захваченных территорий подрядчиков из России и крайне негативного качества их деятельности оккупанты кичатся ремонтами в Приволье. Там они в одной из школ в середине октября приступили к остеклению фасада. Информируют, что первый этаж уже завершен. О каком отоплении может идти речь, если учебные заведения до сих пор без окон?» - написал Гайдай.

Сергей Гайдай рассказал, что возвращаться российские военные на украинские земли еще раз не хотят.

«Среди 200 мобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта», - рассказал глава Луганской ОВА.

По его словам, около пятисот мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь на временно захваченных территориях. Все им, как отметил Гайдай, выдали шлемы советского образца и старые автоматы АК-12.

В течение 12 октября авиация Сил обороны Украины нанесла 32 удара по позициям российской армии. Обстреляны 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Кроме того, как пишет Гайдай, подразделения ПВО ВСУ сбили 4 вертолета российских войск и 26 их БпЛА.

Сергей Гайдай написал также, что ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки ударили по 6 пунктам управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 скаладам с БК армии РФ. В зону огневого поражения также попали позиции артиллерии, РЭБ и другие военные цели российских оккупантов.



«Отбиты атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

Из разных видов вооружения россияне открывали огонь:

- на Краматорском направлении: в сторону Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского, Ямполевки, Грековки;

- на Бахмутском направлении: в сторону Бахмута, Бахмутского, Зеленополья, Соледара, Майорска, Нью-Йорка, Яковлевки, Железного», - написал Гайдай.

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