Окупанти у Сватівському районі мінують мости та укріплюються — Гайдай

Російські окупанти укріплюються у Сватівському районі Луганської області, мінують мости, а також перекидають туди резерви. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його інформацією, у Сватовому окупанти включають зв'язок періодично, зателефонувати ж у цьому районі місцевим жителям вдається залізши на пагорби.



Також він розповів, що окупанти посилюють контроль на кордоні РФ та Луганської області, що не подобається місцевим мешканцям.

«А ще на тлі повідомлень про масовий виїзд із захоплених територій підрядників із росії та вкрай негативної якості їхньої діяльності окупанти хизуються ремонтами у Привіллі. Там вони в одній зі шкіл у середині жовтня розпочали скління фасаду. Інформують, що перший поверх вже завершили. Про яке опалення може йтися, якщо заклади освіти досі без вікон?» – написав Гайдай.

Він розповів, що повертатись російські військові на українські землі ще раз не хочуть.

«Серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту», - розповів голова Луганської ОВА.

За його словами, близько п'ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат на тимчасово захоплених територіях. Всім їм, як зазначив Гайдай, видали шоломи радянського зразка та старі автомати АК-12.

Протягом 12 жовтня авіація Сил оборони України завдала 32 ударів по позиціях російської армії. Обстріляно 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів окупантів.

Крім того, як пише Гайдай, підрозділи ППО ЗСУ збили 4 вертольоти російських військ і 26 їх БПЛА.

Сергій Гайдай написав також, що ракетні війська та артилерія ЗСУ за минулу добу вдарили по 6 пунктах управління, 7 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 скаладам з БК армії РФ. До зони вогневої поразки також потрапили позиції артилерії, РЕБ та інші військові цілі російських окупантів.



«Відбито атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

Із різних видів озброєння росіяни відкривали вогонь:

- на Краматорському напрямку: в бік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського, Ямполівки, Греківки;

- на Бахмутському напрямку: в бік Бахмута, Бахмутського, Зеленопілля, Соледару, Майорська, Нью-Йорка, Яковлівки, Залізного», - написав Гайдай.

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