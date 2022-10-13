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Дроны-камикадзе атаковали инфраструктуру Киевской области

13 октября 2022, 10:02

Дроны-камикадзе атаковали инфраструктуру Киевской области

Последствия атаки дронов в Киевской области. Фото: Национальная полиция Последствия атаки дронов в Киевской области. Фото: Национальная полиция

Сегодня ночью российские войска несколько раз нанесли удары беспилотниками-камикадзе по инфраструктуре на территории Бучанского района Киевской области, сообщает полиция.

«В результате взрывов произошло возгорание. По предварительным данным, потерпевших нет. На месте происшествия полиция обеспечивает охрану правопорядка. ГСЧС работает над ликвидацией последствий обстрелов», — сообщил глава полиции области Андрей Небитов.

На какой именно объект была совершена атака, не сообщается.

Последствия атаки дронов в Киевской области. Фото: Национальная полиция

Ранним утром в соцсетях публиковали видео с заревом от пожара в Киевской области, который произошел в результате российской атаки.

Позже были опубликованы фотографии остатков иранского беспилотника-камикадзе «Шахид», который поступил на вооружение армии РФ под названием «Герань».

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