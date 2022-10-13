Дрони-камікадзе атакували інфраструктуру Київської області

Наслідки атаки дронів у Київській області. Фото: Національна поліція

Сьогодні вночі російські війська кілька разів завдали ударів безпілотниками-камікадзе по інфраструктурі на території Бучанського району на Київщині, повідомляє поліція.



«В результаті вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає. На місці події поліція забезпечує охорону правопорядку. ДСНС працює над ліквідацією наслідків обстрілів», — повідомив голова поліції області Андрій Небітов.



На який саме об'єкт було здійснено атаку, не повідомляється.

Наслідки атаки дронів у Київській області. Фото: Національна поліція

Рано вранці в соцмережах публікували відео із загравою від пожежі в Київській області, яка сталася внаслідок російської атаки.

Пізніше були опубліковані фотографії залишків іранського безпілотника-камікадзе «Шахід», який надійшов на озброєння армії РФ під назвою «Герань».





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