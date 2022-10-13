«Укрэнерго» пока не планирует на сегодня «веерных» отключений

Сегодня вечером проводить аварийное отключение электроэнергии пока не планируется. Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.



«Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19:55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется», - написал он.



По его словам, этому способствовало два фактора: специалисты «Укрэнерго» и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины, а украинцы вечером экономно потребляли электроэнергию.



«Мы продолжаем повышать надежность работы наших сетей. Будут ли ограничения в дальнейшем зависит прежде всего от того, не будет ли новых обстрелов и разрушений», - отметил глава «Укрэнерго».



В то же время, компания оставляет рекомендацию уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов.

Утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины: было выпущено 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. В результате обстрелов пострадали объекты критической инфраструктуры, в отдельных областях начались перебои с электроснабжением и мобильной связью.



12 октября из-за увеличения потребления электроэнергии НЭК «Укрэнерго» применило ограничение электроснабжения в ряде областей и Киеве.



11 октября, росармия снова обстрелял энергетическую инфраструктуру в нескольких областях.