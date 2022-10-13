«Укренерго» поки не планує на сьогодні «віялових» відключень

Сьогодні ввечері проводити аварійне відключення електроенергії наразі не планується. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.



«Вчора ввечері у Києві, області та всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19:55 було знято обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогодні ні вранці, ні ввечері запровадження графіків аварійних відключень поки що не планується», - написав він.



За його словами, цьому сприяли два чинники: фахівці «Укренерго» та обленерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України, а українці увечері економно споживали електроенергію.



«Ми продовжуємо підвищувати надійність роботи наших мереж. Чи будуть обмеження надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань», - зазначив голова «Укренерго».



У той же час компанія залишає рекомендацію зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8 до 11 та ввечері з 17 до 23 години.

Вранці 10 жовтня Росія завдала масованого ракетного удару по всій території України: було випущено 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Внаслідок обстрілів постраждали об'єкти критичної інфраструктури, в окремих областях почалися перебої з електропостачанням та мобільним зв'язком.



12 жовтня через збільшення споживання електроенергії НЕК «Укренерго» застосувало обмеження електропостачання у низці областей та Києві.



11 жовтня росармія знову обстріляла енергетичну інфраструктуру в кількох областях.