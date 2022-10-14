В МАГАТЭ заявили о приближении к установлению защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси позитивно оценил итоги последних консультаций с Украиной и РФ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом он сообщил в своем Twitter.



«Приближаемся к установлению защитной зоны для Запорожской АЭС — ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты», – написал он после посещения Украины и по прибытию в Польшу в пятницу, где у него была встреча с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



Накануне Гросси напомнил, что этот его повторный визит в Киев после переговоров в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он встречался неделей ранее.



В свою очередь Кулеба на встрече с главой МАГАТЭ вновь подчеркнул позицию Украины, что Россия должна выйти с Запорожской АЭС для обеспечения ее ядерной безопасности.



Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС оккупирована российской армией.