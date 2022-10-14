У МАГАТЕ заявили про наближення до встановлення захисної зони навколо Запорізької АЕС

14 жовтня 2022, 11:25

У МАГАТЕ заявили про наближення до встановлення захисної зони навколо Запорізької АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі позитивно оцінив підсумки останніх консультацій з Україною та РФ щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це він повідомив у своєму Twitter.

«Наближаємося до встановлення захисної зони для Запорізької АЕС — ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту», – написав він після відвідин України та після прибуття до Польщі у п'ятницю, де мав зустріч із головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Напередодні Гроссі нагадав, що його повторний візит до Києва після переговорів у Санкт-Петербурзі з президентом Росії Володимиром Путіним був узгоджений з президентом України Володимиром Зеленським, з яким він зустрічався тижнем раніше.

У свою чергу Кулеба на зустрічі з головою МАГАТЕ знову наголосив на позиції України, що Росія має вийти із Запорізької АЕС для забезпечення її ядерної безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. На даний момент станція не виробляє електроенергію: 11 вересня було зупинено останній реактор. З 28 лютого 2022 року ЗАЕС окуповано російською армією.

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