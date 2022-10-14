Красный Крест ответил на требование Украины о доступе в колонию в Еленовке

Международный комитет Красного Креста призвал обеспечить немедленный доступ ко всем военнопленным после критики их работы со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.



«Мы разделяем разочарование по поводу отсутствия доступа ко всем военнопленным, которые содержатся в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С февраля мы работаем над тем, чтобы получить доступ и проверить условия и обращения с военнопленными и информировать их семьи об их близких. Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которые мы не смогли увидеть», - говорится в заявлении.



В организации отметили, что его группы готовы посетить Еленовскую колонию и любое другое место содержания военнопленных.



«Однако, кроме предоставления доступа на высоком уровне власти, это требует практических мер по реализации на местах. Мы не можем принудительно получить доступ к месту заключения или интернированию, куда нас не допустили», - говорится в заявлении.



Отмечается, что все государства обязались уважать Женевские конвенции.



В МККК также обратились к международному сообществу с просьбой «поддержать ту роль, которая нам отведена».



Ранее Зеленский подверг критике работу МККК и призвал организацию приложить усилия, чтобы попасть в концлагерь в Еленовке, где россияне содержат украинских пленных.