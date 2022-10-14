Червоний Хрест відповів на вимогу України про доступ до колонії в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених після критики їхньої роботи з боку президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться у заяві на сайті організації.



«Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною. З лютого ми працюємо над тим, щоб отримати доступ та перевірити умови та поводження з військовополоненими та інформувати їхні сім'ї про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, які ми не змогли побачити», - йдеться у заяві.



В організації зазначили, що його групи готові відвідати Оленівську колонію та будь-яке інше місце утримання військовополонених.



«Однак, окрім надання доступу на високому рівні влади, це потребує практичних заходів щодо реалізації на місцях. Ми не можемо примусово отримати доступ до місця ув'язнення чи інтернування, куди нас не допустили», - йдеться у заяві.



Зазначається, що всі держави зобов'язалися поважати Женевські конвенції.



У МКЧХ також звернулися до міжнародної спільноти з проханням «підтримати ту роль, яку нам відведено».



Раніше Зеленський розкритикував роботу МКЧХ і закликав організацію докласти зусиль, щоб потрапити до концтабору в Оленівці, де росіяни утримують українських полонених.