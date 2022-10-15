Что разрушено обстрелом в Константиновке, показал Кириленко

В Донецкой области в сегодняшнее утро больше всего от обстрелов пострадала Константиновка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
«В городе повреждены хозяйственные постройки предприятия и бывшее здание профилактория. Также на территории громады под обстрел кассетными снарядами попало Александро-Шультино — поврежден дом. К счастью, без жертв», — отметил Кириленко.
По его словам, накануне также произошли обстрелы Федоровки Соледарской громады, там ранены два человека.
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