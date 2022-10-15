Що зруйновано обстрілом у Костянтинівці, показав Кириленко

Костянтинівка. Фото: ОВА

На Донеччині сьогоднішнього ранку найбільше від обстрілів постраждала Костянтинівка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У місті пошкоджено господарські будівлі підприємства та колишню будівлю профілакторію. Також на території громади під обстріл касетними снарядами потрапило Олександро-Шультине — пошкоджено будинок. На щастя, без жертв», — зазначив Кириленко.



За його словами, напередодні також сталися обстріли Федорівки Соледарської громади, там поранено двох людей.

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