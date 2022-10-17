Сегодня утром росармия нанесла ракетный удар по Одесской области, пострадал объект инфраструктуры, жертв нет. Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».



«Продолжая терроризировать южные регионы, враг нанес ракетный удар по Одесщине. По направлению Черного моря, из самолета Су-35, выпущена ракета Х-59, которой поражен один из объектов инфраструктуры области. Без человеческих потерь», - говорится в сообщении.



Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко уточнил, что ракетный удар по области противник нанес ракетой Х-59.



Также он сообщил, что ночью в небе над Одесской областью подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено шесть вражеских дронов-камикадзе.