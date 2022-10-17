Росармія завдала ракетного удару по Одеській області, постраждав об'єкт інфраструктури

Сьогодні вранці росармія завдала ракетного удару по Одещині, постраждав об'єкт інфраструктури, жертв немає. Про це повідомили у оперативному командуванні «Південь».



«Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог завдав ракетного удару по Одещині. У напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражений один із об'єктів інфраструктури області. Без людських втрат», - йдеться у повідомленні.



Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко уточнив, що ракетний удар по області противник завдав ракетою Х-59.



Також він повідомив, що вночі в небі над Одеською областю підрозділами протиповітряної оборони було знищено шість ворожих дронів-камікадзе.