«ЛНР»: С начала года погибли шесть человек, подорвавшись на взрывоопасных предметах

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории Луганской области с начала года в результате подрыва на взрывоопасных предметах пострадало 18 человек, шестеро погибли. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



Утверждается, что среди причин гибели и ранения людей - нахождение на необследованной саперами местности при сборе грибов. Так, в сентябре - начале октября погибли три человека, еще двое – пострадали.



14 октября 23-летний житель Золотого-5 собирал грибы в балке неподалеку от дома и наступил на противопехотную фугасную мину ПФМ-1 «Лепесток». Пострадавшего госпитализировали в Первомайскую центральную городскую больницу с минно-взрывной травмой и травматическая ампутация на уровне средней трети правой голени.



В группировке заявляют, что чаще всего мины «Лепесток» обнаруживают в Лисичанске, Станице Луганской, Славяносербском районе, Первомайске.