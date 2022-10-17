«ЛНР»: З початку року загинули шестеро людей, які підірвались на вибухонебезпечних предметах

На підконтрольному угрупуванні «ЛНР» території Луганської області з початку року внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах постраждало 18 людей, шестеро загинули. Про це заявили у «МНС ЛНР».



Стверджується, що серед причин загибелі та поранення людей – знаходження на необстеженій саперами місцевості під час збирання грибів. Так, у вересні – на початку жовтня загинули троє людей, ще двоє – постраждали.



14 жовтня 23-річний мешканець Золотого-5 збирав гриби в балці неподалік будинку і наступив на протипіхотну фугасну міну ПФМ-1 «Пелюстка». Потерпілого госпіталізували до Первомайської центральної міської лікарні з мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією на рівні середньої третини правої гомілки.



У угрупуванні заявляють, що найчастіше міни «Пелюстка» виявляють у Лисичанську, Станиці Луганській, Слов'яносербському районі, Первомайську.