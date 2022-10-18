Оккупанты похитили начальника службы информтехнологий и помощника гендиректора ЗАЭС

Российские оккупанты похитили начальника службы информтехнологий и помощника гендиректора Запорожской атомной станции. Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».



«17 октября российские ядерные террористы задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника гендиректора станции Олега Ошеку», - говорится в сообщении.



В компании отметили, что о месте нахождения и состоянии похищенных работников станции ничего неизвестно.



Также «Энергоатом» обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с просьбой задействовать все возможные меры для освобождения представителей ЗАЭС из российского плена и способствовать их возвращению к выполнению служебных обязанностей.