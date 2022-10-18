Окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС

18 жовтня 2022, 10:08

Окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС

Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора Запорізької атомної станції. Про це повідомили у НАЕК «Енергоатом».

«17 жовтня російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника гендиректора станції Олега Ошеку», - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що про місце знаходження та стан викрадених працівників станції нічого невідомо.

Також «Енергоатом» звернувся до голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти з проханням задіяти всі можливі заходи для звільнення представників ЗАЕС із російського полону та сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків.

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