Окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС

Російські окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора Запорізької атомної станції. Про це повідомили у НАЕК «Енергоатом».



«17 жовтня російські ядерні терористи затримали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника гендиректора станції Олега Ошеку», - йдеться у повідомленні.



У компанії зазначили, що про місце знаходження та стан викрадених працівників станції нічого невідомо.



Також «Енергоатом» звернувся до голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та світової спільноти з проханням задіяти всі можливі заходи для звільнення представників ЗАЕС із російського полону та сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків.