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Канада ввела санкции против 34 физлиц из РФ и телеканала «Звезда»

18 октября 2022, 11:24

Канада ввела санкции против 34 физлиц из РФ и телеканала «Звезда»

Канада вводит дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц в связи с неоправданным вторжением России и аннексией территорий Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Канады.

Под новые санкции попали 34 физлица из РФ, в том числе помощник президента РФ и бывший министр культуры Владимир Мединский, а также - телеканал «Звезда».

В санкционном списке есть актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.

Санкции коснулись спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, телеведущую Тину Канделаки и руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Ранее Канада ввела санкционные ограничения для 43 военных должностных лиц и 17 организаций РФ и заморозила активов и имущества РФ на 320 млн долларов.

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