Канада ввела санкції проти 34 фізосіб з РФ та телеканалу «Звезда»

Канада запроваджує додаткові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб у зв'язку з невиправданим вторгненням Росії та анексією територій України. Про це повідомляється на сайті уряду Канади.



Під нові санкції потрапили 34 фізособи з РФ, у тому числі помічник президента РФ та колишній міністр культури Володимир Мединський, а також телеканал «Звезда».



У списку санкцій є актори Сергій Безруков, Дмитро Пєвцов і Володимир Машков, журналісти Павло Гусєв, Наїля Аскер-заде, Кирило Клейменов, Андрій Кондрашов та інші.



Санкції торкнулися спортивного коментатора Дмитра Губернієва, телеведучу Тіну Канделакі та керівника фракції «Нові люди» у Держдумі Олексія Нечаєва.



Раніше Канада ввела санкційні обмеження для 43 військових посадових осіб та 17 організацій РФ та заморозила активів та майна РФ на 320 млн доларів.