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За сутки в Донецкой области восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах

18 октября 2022, 15:11

За сутки в Донецкой области восстановлено электроснабжение в шести населенных пунктах

За минувшие сутки, 17 октября, ремонтные бригады смогли полностью или частично восстановить электричество в шести населенных пунктах, обесточенных из-за обстрелов. Более 4 тысяч семей снова со светом. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК Донецкие электросети.

«Энергетики работают, несмотря на постоянные обстрелы. По информации Министерства обороны, враг продолжает попытки наступления на Авдеевском и Бахмутском направлениях, обстреливает всю линию столкновения, наносит ракетные и авиаудары. Ситуация в области остается очень тяжелой», - говорится в сообщении.

Пока что без электроснабжения остается 84 населенных пункта. Энергетики ожидают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

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