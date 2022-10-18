За добу на Донеччині відновлено електропостачання у шести населених пунктах

Минулої доби, 17 жовтня, ремонтні бригади змогли повністю або частково відновити електрику в шести населених пунктах, знеструмлених через обстріл. Понад 4 тисячі родин знову зі світлом. Про це повідомляє прес-служба компанії ДПЕК Донецькі електромережі.



«Енергетики працюють, незважаючи на постійні обстріли. За інформацією Міністерства оборони, ворог продовжує спроби наступу на Авдіївському та Бахмутському напрямках, обстрілює всю лінію зіткнення, завдає ракетних та авіаударів. Ситуація в області залишається дуже важкою», - йдеться у повідомленні.



Поки що без електропостачання залишається 84 населені пункти. Енергетики очікують на дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.