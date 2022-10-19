Серьезные разрушения: Ракеты ударили по энергетической инфраструктуре в Криворожском районе

Днепропетровская область. Фото: ОВА

Российские войска всю ночь били по Днепропетровской области из разного оружия. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Накрыли огнем два района — Криворожский и Никопольский. В Криворожском районе ракеты попали по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения. Без электричества остались города и села в Апостоловской, Зеленодольской, Широковской и Софиевской громадах и один из районов Кривого Рога. Обесточены насосные станции местных водоканалов. В этих же громадах перебои с водой. Продолжаются восстановительные работы», — отметил Резниченко.



По его словам, в Кривом Роге в результате атаки оккупантов поврежден двухэтажный дом. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают спасатели и правоохранители.



«Никопольский район российские оккупационные войска всю ночь обстреливали из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Направили на Марганецкую и Красногригорьевскую громады до 60 снарядов. Людей не задело. Повреждены жилые дома», — подытожил глава области.

Читайте также: Оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре

Смотрите также:



