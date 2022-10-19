Серйозні руйнування: Ракети вдарили по енергетичній інфраструктурі у Криворізькому районі

19 жовтня 2022, 08:29

Серйозні руйнування: Ракети вдарили по енергетичній інфраструктурі у Криворізькому районі

Дніпропетровська область. Фото: ОВА Дніпропетровська область. Фото: ОВА

Російські війська всю ніч били по Дніпропетровській області з різної зброї. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Накрили вогнем два райони — Криворізький та Нікопольський. У Криворізькому районі ракети поцілили в енергетичну інфраструктуру. Серйозні руйнування. Без електрики залишилися міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах та один із районів Кривого Рогу. Знеструмлено насосні станції місцевих водоканалів. У цих громадах перебої з водою. Тривають відновлювальні роботи», — зазначив Резніченко.

За його словами, у Кривому Розі внаслідок атаки окупантів пошкоджено двоповерховий будинок. Попередньо люди не постраждали. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

«Нікопольський район російські окупаційні війська всю ніч обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Направили на Марганецьку та Червоногригорівську громади до 60 снарядів. Людей не зачепило. Пошкоджено житлові будинки», — підсумував очільник області.

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