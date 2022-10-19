Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову

За прошедшие сутки российская армия нанесла ракетный удар по Харькову и обстреливала населенные пункты Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливались районы населенных пунктов: Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Хатнее», - написал он.

Сославшись на данные областного Центра экстренной медицинской помощи, Синегубов сообщил, что в течение суток с ранениями госпитализированы 2 человека: 28-летняя женщина в Чугуевском районе и 57-летний мужчина в Купянском.

Также глава Харьковской ОВА рассказал, что на освободившейся территории области продолжается разминирование, а за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 709 взрывоопасных предметов.

«На линии столкновения враг пытался идти в наступление в районе населенных пунктов Огурцово Чугуевского района и Двуречная Купянского. Под огнем наших защитников оккупанты отступили с потерями», - рассказал Олег Синегубов.

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