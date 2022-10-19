Російські війська завдали ракетного удару по Харкову

Минулої доби російська армія завдала ракетного удару по Харкову та обстрілювала населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє», - написав він.

Пославшись на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги, Синегубов повідомив, що протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 особи: 28-річну жінку в Чугуївському районі та 57-річного чоловіка в Куп'янському.

Також голова Харківської ОВА розповів, що на деокупованій території області триває розмінування, а за добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.

«На лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського. Під вогнем наших захисників окупанти відступили з втратами», - розповів Олег Синєгубов.

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