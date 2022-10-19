В Харьковской области под обстрел попали авто скорой помощи

В Харьковской области под обстрел российских войск попали автомобили скорой помощи. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского облсовета.



«Враг продолжает терроризировать мирное население деоккупированных территорий Харьковщины ракетными обстрелами. В результате сегодняшнего обстрела Двуречанского района были повреждены три специализированных автомобиля экстренной медпомощи. Сотрудники структурного подразделения Центра, к счастью, без травм», — говорится в сообщении.

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