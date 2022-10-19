На Харківщині під обстріл потрапили авто швидкої допомоги

На Харківщині під обстріл російських військ потрапили автомобілі швидкої допомоги. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської облради.



«Ворог продовжує тероризувати мирне населення деокупованих територій Харківщини ракетними обстрілами. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Дворічанського району було пошкоджено три спеціалізовані автомобілі екстреної медичної допомоги. Співробітники структурного підрозділу Центру, на щастя, без травм», — йдеться у повідомленні.

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