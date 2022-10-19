Минреинтеграции: Найдено около 4,5 тысяч человек, с которыми была потеряна связь

Установлено местонахождение 4,5 тысяч человек, которые считались пропавшими без вести. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Так, Офису уполномоченного по пропавшим без вести удалось установить местонахождение 2 тысяч человек. Еще 2,5 тысячи известили о себе сами на горячую линию. Таким образом, самостоятельно нашлось около 1 тысячи военных и почти 1,5 тысяч гражданских.



В министерстве напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.



В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.



Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.