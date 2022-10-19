Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Минреинтеграции: Найдено около 4,5 тысяч человек, с которыми была потеряна связь

19 октября 2022, 19:25

Минреинтеграции: Найдено около 4,5 тысяч человек, с которыми была потеряна связь

Установлено местонахождение 4,5 тысяч человек, которые считались пропавшими без вести. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Так, Офису уполномоченного по пропавшим без вести удалось установить местонахождение 2 тысяч человек. Еще 2,5 тысячи известили о себе сами на горячую линию. Таким образом, самостоятельно нашлось около 1 тысячи военных и почти 1,5 тысяч гражданских.

В министерстве напомнили, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

В выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Также сообщить о пропавших лицах можно непосредственно Уполномоченному: (099) 792-01-26.

Еще по теме

Организации
Минреинтеграции
Прочее
пропавшие без вести

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:00
Почти ничего не изменится – Пушилин о военном положении в Донецке
18:56
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации
16:35
В ОП прокомментировали введение «военного положения» Путиным
16:15
Власти призвали херсонцев игнорировать заявления оккупантов об «эвакуации»
16:05
В оккупированном Крыму и шести регионах РФ Путин ввел «средний уровень реагирования»
15:04
«ДНР» поселит на зиму во временное жилье 5 тысяч мариупольцев
14:58
Кировский район Донецка попал под обстрел, погиб мужчина
14:55
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья
14:31
В Херсонском облсовете призвали жителей области быть готовыми к провокациям оккупантов
14:17
В Мариуполе оккупанты демонтировали мемориал «Жертвам Голодомора»
12:31
Жители Донецка получили смс об эвакуации. «ДНР» заявила о технических неполадках
12:07
Принимают до 31 декабря: «ДНР» установила курс гривны к рублю
11:45
Въезд для гражданских лиц на оккупированную часть Херсонщины закрывается на 7 дней
10:34
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
09:50
Оккупанты планируют переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей Херсонщины
все новости
22:23
Село Богородичное на Донетчине стало призраком после российской агрессии
21:22
Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии 20 октября
20:57
Штайнмайер отменил свой визит в Киев по соображениям безопасности — Bild
20:26
Израиль пояснил, что даст Украине вместо оружия
19:50
Полиция: Из Марьинки и Новомихайловки эвакуировали почти 100% населения
19:43
В Белгороде снова взрывы, местная власть отрицает обстрелы
19:34
Данилов: Россия готовит массовую депортацию украинцев из аннексированных территорий
19:25
Минреинтеграции: Найдено около 4,5 тысяч человек, с которыми была потеряна связь
19:00
Почти ничего не изменится – Пушилин о военном положении в Донецке
18:56
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации
18:15
СМИ: Послы ЕС одобрили санкции для Ирана за его вовлечение в войну РФ с Украиной
17:42
Украина и Зеленский получили премию Сахарова 
17:20
Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры
16:50
Российские войска ударили по Бурштынской ТЭС
16:46
ДТЭК сообщила о «прилетах» снарядов еще на два объекта компании
все новости
ВИДЕО
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации
19 октября, 18:56
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
19 октября, 10:34
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
18 октября, 23:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама