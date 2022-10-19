Мінреінтеграції: Знайдено близько 4,5 тисяч осіб, з якими було втрачено зв'язок

19 жовтня 2022, 19:25

Мінреінтеграції: Знайдено близько 4,5 тисяч осіб, з якими було втрачено зв'язок

Встановлено місцезнаходження 4,5 тисячі осіб, які вважалися зниклими безвісти. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

Так, Офісу уповноваженого за зниклими безвісти вдалося встановити місцезнаходження 2 тисяч осіб. Ще 2,5 тисячі сповістили про себе самі на "гарячу лінію". Таким чином, самостійно знайшлося близько 1 тисячі військових та майже 1,5 тисяч цивільних.

У міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого за зниклими безвісти: 0800339247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber та Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

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