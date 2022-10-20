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«ЛНР»: В ходе обстрела Брянки погиб человек, еще один получил ранение

20 октября 2022, 15:00

«ЛНР»: В ходе обстрела Брянки погиб человек, еще один получил ранение

Мирный житель получил серьезные ранения в результате обстрела Брянки, еще один погиб. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Евгений Морозов.

Пострадавший 1974 года рождения доставлен в отделение интенсивной терапии.

Кроме этого, он заявил о повреждении объектов инфраструктуры и газопровода среднего давления.

Он добавил, что «специалисты аварийной газовой службы оперативно устраняют последствия».

Морозов обратился к жителям города с просьбой не выходить из домов без острой необходимости.

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