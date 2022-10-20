Подозрение в госизмене старосте деоккупированной Казачьей Лопани может быть отменено

Староста Казачьей Лопани Людмилы Вакуленко может быть снято подозрение в госизмене, поскольку есть информация о ее сотрудничестве с ВСУ. Об этом сообщил руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«После деоккупации данной территории следователями и прокурором была получена информация об активном участии и помощи Вооруженным силам Украины и правоохранителям во время пребывания данного лица на оккупационной территории. Сейчас эти факты следователями и прокурорами проверяются в ходе досудебного расследования», - сказал Фильчаков в четверг.



Он уточнил, что на данный момент Вакуленко продолжает исполнять обязанности старосты, ее не задерживали, поскольку в деле есть противоречивая информация.



Фильчаков также отметил, что подозрение Вакуленко было сформировано на основании видеоматериалов, распространенных средствами массовой информации РФ.



4 мая следователи СО УСБУ в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры заочно уведомили о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) старосту Казачьелопанского старостинского округа (Дергачевская громада Харьковской области) Людмилу Вакуленко.