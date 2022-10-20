Підозра в держзраді старості деокупованої Козачої Лопані може бути скасована

Старості Козачої Лопані Людмилі Вакуленко може бути знята підозра у держзраді, оскільки є інформація про її співпрацю із ЗСУ. Про це повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков на брифінгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Після деокупації даної території слідчими та прокурором було отримано інформацію про активну участь та допомогу Збройним силам України та правоохоронцям під час перебування даної особи на окупаційній території. Наразі ці факти слідчими та прокурорами перевіряються у ході досудового розслідування», - сказав Фільчаков у четвер.



Він уточнив, що зараз Вакуленко продовжує виконувати обов'язки старости, її не затримували, оскільки в справі є суперечлива інформація.



Фільчаков також зазначив, що підозра Вакуленко була сформована на підставі відеоматеріалів, поширених засобами масової інформації РФ.



4 травня слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури заочно повідомили про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України) старосту Козачєлопанського старостинського округу (Дергачівська громада Харківської області) Людмилу Вакуленко.