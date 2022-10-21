На Донбассе задержан егерь из Лиманского района, информировал оккупантов

На востоке Украины был задержан егерь из Лиманского района, он сообщал оккупантам о заброшенных домах и доносил на противников «русского мира». Об этом сообщили в Донецкой обласной прокуратуре.

«При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителя с. Старый Караван в добровольном предоставлении незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории и вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины, то есть в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)», - рассказали правоохранители.

По данным следствия, с июня 2022 года егерь, находясь в оккупированном российскими войсками селе Старый Караван Донецкой области оказывал захватчикам помощь в ведении боевых действий против украинских военных.

Сообщается, что злоумышленник оповещал военных РФ о заброшенных жилых домах людей, которые эвакуировались, в последствии в них заселялись оккупанты, а кроме того, подозреваемый указывал на проукраински настроенных местных жителей, чтобы с ними проводили «фильтрационные мероприятия».



«От доносов егеря пострадало около 15 мирных граждан», - сообщили прокуроры.

Подозреваемый был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в деоккупированном Лимане. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Отмечается, что досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется следователями 2-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой», - дополнили правоохранители.

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