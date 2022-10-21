На Донбасі затримано єгера з Лиманського району, інформував окупантів

На сході України було затримано єгера з Лиманського району, він повідомляв окупантам про покинуті будинки і доносив на противників «російського світу». Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю с. Старий Караван у добровільному наданні незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України, тобто у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)» , – розповіли правоохоронці.

За даними слідства, з червня 2022 року єгер, перебуваючи в окупованому російськими військами селі Старий Караван Донецької області, надавав загарбникам допомогу у веденні бойових дій проти українських військових.

Повідомляється, що зловмисник сповіщав військових РФ про покинуті житлові будинки людей, які евакуювалися, згодом у них заселялися окупанти, а крім того, підозрюваний вказував на проукраїнськи налаштованих місцевих жителів, щоб з ними проводили «фільтраційні заходи».



«Від доносів єгеря постраждали близько 15 мирних громадян», - повідомили прокурори.

Підозрюваного було викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України у деокупованому Лимані. В даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зазначається, що досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється слідчими 2-го управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої», - доповнили правоохоронці.

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