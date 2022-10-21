Россияне утром обстреляли Николаев ракетами, попали в прежний авторынок

Утром 21 октября враг обстрелял с РСЗО побережье Куцурубской общины Николаевской области. Разрушений и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОВА.



«Утром 20 октября около 09:03 враг обстрелял город Николаев из зенитно-реактивной системы С-300. Зафиксировано попадание в прежний авторынок и по открытым территориям. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.



Также отмечается, что 20 октября, в 09:05 в результате вражеского ракетного обстрела Мишково-Погореловской общины повреждена инфраструктура. А с 16:30 до 17:30 обстрелов подверглось село Широковской общины. Попадание было во двор жилого дома. В результате повреждены хозяйственные пристройки. Пострадавших нет.