Росіяни вранці обстріляли Миколаїв ракетами, влучили у колишній авторинок

Вранці 21 жовтня ворог обстріляв із РСЗВ узбережжя Куцурубської громади Миколаївської області. Руйнувань та постраждалих немає. Про це повідомляє пресс-служба Миколаївської ОВА.



«Вранці 20 жовтня близько 09:03 ворог обстріляв місто Миколаїв із зенітно-реактивної системи С-300. Зафіксовано попадання в колишній авторинок та відкритими територіями. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.



Також наголошується, що 20 жовтня, о 09:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу Мишково-Погорелівської громади пошкоджено інфраструктуру. А з 16:30 до 17:30 обстріляли село Широківська громада. Попадання було у двір житлового будинку. Внаслідок цього пошкоджено господарські прибудови. Постраждалих немає.