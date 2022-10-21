Горсовет: Количество пострадавших в результате обстрела Запорожья выросло

В результате обстрелов Запорожья пострадали пятеро мирных жителей. Также повреждена гражданская инфраструктура и многоквартирный дом. Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.



Четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Еще один человек находится на амбулаторном лечении.



«Утром российские террористы снова коварно атаковали Запорожье. От сегодняшних обстрелов пострадала гражданская инфраструктура города и многоквартирный дом. Обломок ракеты пробил стену в одной из квартир многоэтажки. К счастью, жильцов этой квартиры не было дома», – говорится в сообщении.



В доме были повреждены провода провайдеров связи и сеть газоснабжения. В результате возникло возгорание трубы газопровода. Спасатели оперативно потушили пожар.



Кроме того, в результате атаки повреждено одно учебное заведение. На территории есть неразорванный боеприпас.