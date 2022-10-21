Міськрада: Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла

21 жовтня 2022, 12:42

Міськрада: Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла

Внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали п'ятеро мирних жителів. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоквартирний будинок. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Чотири особи перебувають у стані середньої тяжкості, вони госпіталізовані. Ще одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні.

«Вранці російські терористи знову підступно атакували Запоріжжя. Від сьогоднішніх обстрілів постраждала громадянська інфраструктура міста та багатоквартирний будинок. Уламок ракети пробив стіну в одній із квартир багатоповерхівки. На щастя, мешканців цієї квартири не було вдома», – йдеться у повідомленні.

У будинку було пошкоджено дроти провайдерів зв'язку та мережу газопостачання. Внаслідок цього виникло загоряння труби газопроводу. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено один навчальний заклад. На території є нерозірваний боєприпас.

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