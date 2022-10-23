ВСУ уничтожили 400 оккупантов за сутки

Около 400 российских оккупантов были уничтожены в Украине за минувшие сутки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составили:
- личного состава — около 67470 (+400) человек ликвидировано;
- танков — 2584 (+5);
- боевых бронированных машин — 5284 (+18);
- артиллерийских систем — 1667 (+14);
- РСЗО — 374 (+1);
- средств ПВО — 189;
- самолетов — 270;
- вертолетов — 245 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1361 (+20);
- крылатых ракет — 350 (+21);
- кораблей /катеров — 16;
- автомобильной техники и автоцистерн — 4039 (+18);
- специальной техники — 148.