ВСУ уничтожили 400 оккупантов за сутки

Около 400 российских оккупантов были уничтожены в Украине за минувшие сутки. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.10 ориентировочно составили:



личного состава — около 67470 (+400) человек ликвидировано;

танков — 2584 (+5);

боевых бронированных машин — 5284 (+18);

артиллерийских систем — 1667 (+14);

РСЗО — 374 (+1);

средств ПВО — 189;

самолетов — 270;

вертолетов — 245 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1361 (+20);

крылаты х ракет — 350 (+21);

корабл ей /катер ов — 16;

автомобильной техники и автоцистерн — 4039 (+18);

специальн ой техник и — 148.