ЗСУ знищили 400 окупантів за добу

Близько 400 російських окупантів було знищено в Україні за минулу добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.10 орієнтовно склали:



особового складу — близько 67470 (+400) осіб ліквідовано;

— танків — 2584 (+5);

— бойових броньованих машин — 5284 (+18);

— артилерійських систем — 1667 (+14);

— РСЗВ — 374 (+1);

— засобів ППО — 189;

— літаків — 270;

— вертольотів — 245 (+2);

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1361 (+20);

— крилатих ракет — 350 (+21) ;

— кораблів / катерів — 16 ;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 4039 (+18);

спеціальної техніки — 148 .