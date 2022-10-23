ЗСУ знищили 400 окупантів за добу

Близько 400 російських окупантів було знищено в Україні за минулу добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.10 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 67470 (+400) осіб ліквідовано;
- танків — 2584 (+5);
- бойових броньованих машин — 5284 (+18);
- артилерійських систем — 1667 (+14);
- РСЗВ — 374 (+1);
- засобів ППО — 189;
- літаків — 270;
- вертольотів — 245 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1361 (+20);
- крилатих ракет — 350 (+21) ;
- кораблів / катерів — 16 ;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4039 (+18);
- спеціальної техніки — 148.