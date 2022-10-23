ЗСУ знищили 400 окупантів за добу

23 жовтня 2022, 10:42

ЗСУ знищили 400 окупантів за добу

Близько 400 російських окупантів було знищено в Україні за минулу добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

 Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.10 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 67470 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків — 2584 (+5);
  • бойових броньованих машин — 5284 (+18);
  • артилерійських систем — 1667 (+14);
  • РСЗВ — 374 (+1);
  • засобів ППО — 189;
  • літаків — 270;
  • вертольотів — 245 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1361 (+20);
  • крилатих ракет — 350 (+21) ;
  • кораблів / катерів — 16 ;
  • автомобільної техніки та автоцистерн 4039 (+18);
  • спеціальної техніки 148.

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