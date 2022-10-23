Спасатель погиб при разминировании Святогорска

Спасатель погиб утром от детонации боеприпаса во время разминирования Святогорска. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Оккупанты оставили по себе множество опасных "сюрпризов", которые могут не только навредить здоровью, но и унести жизнь - прежде всего, мирных людей», — рассказал он.



Глава ОВА отметил, что сейчас в рамках стабилизационных мероприятий идет работа по обследованию и разминированию деоккупированных территорий.



«Не поднимайте с земли незнакомые предметы. О таких находках сразу сообщайте правоохранителям и спасателям», — обратился Кириленко ко всем проживающим в прифронтовой зоне.