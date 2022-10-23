Рятувальник загинув під час розмінування Святогірська

Рятувальник загинув вранці від детонації боєприпасу під час розмінування Святогірська. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«Окупанти залишили по собі безліч небезпечних "сюрпризів", які можуть не лише нашкодити здоров'ю, а й забрати життя — насамперед мирних людей», — розповів він.



Глава ОВА зазначив, що зараз у рамках стабілізаційних заходів триває робота з обстеження та розмінування деокупованих територій.



«Не піднімайте із землі незнайомі предмети. Про такі знахідки відразу повідомляйте правоохоронцям та рятувальникам», — звернувся Кириленко до всіх, хто проживає в прифронтовій зоні.